內政部去年宣布擬將於2021年7月全面換發數位身分證，台南市玉井區天埔社區發展協會上周7日請到熟識的美容師，到玉井幫等沙田等4個里的長輩們免費修剪髮型，並安排攝影師14日幫長輩們拍大頭照，包括天埔社區的環保志工石換阿嬤也來拍照，感謝美容師幫忙化妝，免費拍出美美的大頭照。

天埔社區發展協會志工隊長邱淑綿說，美容師郭芳萩熱心公益，長期為弱勢義剪，得知天埔社區有意幫長輩們拍大頭照，於是找了熱心的攝影師呂崇佑、喃虹映務工作室贊助，免費幫長輩們修剪頭髮，拍大頭照，還幫忙修片、沖印，再送給長輩。

天埔社區環保志工石換阿嬤也來拍大頭照。（劉秀芬攝）

上周7日郭芳萩先到社區幫玉井、望明、沙田、豐里等4個里近70位長輩修剪髮型，等一星期後髮型更自然後，14日聚集於天埔社區拍大頭照。拍照前郭芳萩再仔細幫長輩們上捲子，擦點口紅、補上腮紅，阿公阿嬤看到自己變美變帥了都靦腆偷笑。

攝影師們帶著專業拍照、補光器材，指導長輩們抬頭擺正姿勢微笑，長輩逐一拍下滿意大頭照，直說省下好幾百元，非常開心；玉井區長陳新澈也到場關心拍攝狀況，也十分感謝美容師與攝影師的愛心善行，讓長輩們不用舟車勞頓就可以拍出專業大頭照。

(中時 )