新北市三峽區添福里添福路位在山區路段，周邊道路緊靠山區邊坡，不過只要大雨一來，邊坡就會掉下土石，由於該路段是行經大板根森林溫泉觀光景點的必經之路，里長陳秉源擔憂若不盡早處置，恐會發生嚴重事故，與新北市議員江怡臻多次會勘後，爭取邊坡及水溝改善工程經費，目前新北市養護工程處已著手改善，預計2月將全面改善。

「邊坡土石下雨便滑落，曾有大石頭掉落，附近民眾人心惶惶。」陳秉源表示，添福路是里內較為危險的路段，雖然附近沒有住宅，但此路卻是行經大板根森林溫泉、五寮山登山入口的必經之路，許多大型遊覽車、觀光車輛都會經過這條路，每遇下雨天，邊坡土石就會鬆落，多次有大石掉落，雖然沒有民眾被砸傷，但為了嚴防災害發生，仍與民代、養工處多次會勘，研擬預防措施。

江怡臻表示，過去曾在添福路進行護岸、河岸掏空、排水不良、路面平整等會勘，由於添福里有許多工廠，大貨車行經此路也怕怕的，里長陸續也推動做預防措施，自己也爭取到千萬經費進行邊坡及水溝改善工程，後續施作完成後也會與里長確認邊坡和路平問題，確保民眾安全。

養工處表示，由於添福路曾有落石掉落情況，去年11月間已針對3區塊施行邊坡復建工程，將邊坡加裝貼地式防護網，連同邊坡水溝一併改善，預計2月20日完工，不過考慮到春節觀光人潮，近期會加派人力盡速施作，希望在農曆年前完工。

(中時 )