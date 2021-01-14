男星吳鎮宇外型酷帥有個性，演技更是不凡，在戲劇圈獲獎無數，2014年他帶6歲兒子費曼上親子真人秀，父子倆因此爆紅一波，而節目結束後，費曼沒繼續在螢光幕前曝光，但爸爸不時會更新他的照片，只是費曼長肉肉的情況，引發網友關注，所幸底子好不怕胖，費曼10歲時突然甩掉嬰兒肥，變身韓系花美男，讓眾多粉絲眼冒愛心。

以狂亂陰險戲路聞名的吳鎮宇，2000年以《鎗火》拿下金馬影帝殊榮，而男神好基因也遺傳給了兒子，費曼在《爸爸去哪兒》中，小小年紀就以帥臉搭上高冷性格營造出個人魅力，累積了高人氣，只是這年紀的男孩還在成長，費曼可能頗能吃，身形、臉蛋逐漸變圓，爸爸吳鎮宇也曾在節目上吐槽兒子變胖，說他胖到沒脖子，「像雪人一樣！」。

費曼甩掉嬰兒肥，臉蛋明顯變尖，成了韓系花美男。(取材自鎮宇DD的豬頭俱樂部)

所幸費曼只是比較不喜歡流汗曬太陽，之後吳鎮宇盡量帶著他出門跑跳，加上費曼持續抽高，10歲時，吳鎮宇在微博曬出給兒子開慶生趴的照片，只見費曼甩掉嬰兒肥，身形瘦了一圈，笑起來下巴變尖，那段時間的照片，也能發現費曼漸漸變瘦，顏值更勝上節目時期，長大的費曼帥得猶如韓系偶像花美男。

如今費曼已經12歲，也跟時下青少年一樣喜歡玩社群、追星，他日前在微博貼出一張IG私訊截圖，收訊對象竟是周杰倫，費曼寫道：「你如果回了我這個中二少年我會費(非)常開心」，還緊張問大家：「能成功嗎？」。

不久後，費曼在這則po文底下公布結果，心碎地說：「我哭了」，公開了另一張截圖，上頭顯示周董的IG開啟了一個設定「不允許任何人傳送新的陌生訊息」，費曼等同被拒收，讓他很傷心，粉絲則忙安慰，並提議他找爸爸幫幫忙，還好結局是美好的，費曼被偶像周杰倫拒絕的消息，登上了微博熱搜跟新聞，周董真的看到了，幾天後就在限時動態PO出新聞截圖，隔空向費曼暖心喊話：「吳費曼不要心碎喔，我有看到喔，加油喔。」

(中時新聞網)