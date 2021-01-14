彰化縣政府向全國推廣彰化優鮮農特產品，縣長王惠美揮軍北上，攜手遠東百貨及連鎖超市city’super，即日起至26日，在台北遠百信義百貨A13、9樓廣場，及地下3樓city’super舉辦「彰化優鮮物產展」，阿美師還擔任一日爌肉飯店長，讓嚮往天天24小時能吃到爌肉飯和彰化美食好朋友，歡呼也能夠「身在台北，吃在彰化」。

王惠美14日起率彰化青農與農會、漁會北上行銷，推廣彰化好米、彰化健康豬與農特產品，更加碼限量滿額禮活動，凡消費滿499元即贈彰化優鮮紅包米、消費滿999元再加碼贈送彰化優鮮保冷袋，數量有限，呼籲把握機會、出門消費，支持台灣小農，選用彰化優鮮，幫助本土農業！

彰化縣政府向全國推廣彰化優鮮農特產品，縣長王惠美揮軍北上，攜手遠東百貨及連鎖超市city’super，即日起至26日，在台北遠百信義百貨A13、9樓廣場，及地下3樓city’super舉辦「彰化優鮮物產展」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府向全國推廣彰化優鮮農特產品，縣長王惠美揮軍北上，攜手遠東百貨及連鎖超市city’super，即日起至26日，在台北遠百信義百貨A13、9樓廣場，及地下3樓city’super舉辦「彰化優鮮物產展」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府向全國推廣彰化優鮮農特產品，縣長王惠美揮軍北上，攜手遠東百貨及連鎖超市city’super，即日起至26日，在台北遠百信義百貨A13、9樓廣場，及地下3樓city’super舉辦「彰化優鮮物產展」。（吳敏菁攝）

彰化縣政府向全國推廣彰化優鮮農特產品，縣長王惠美揮軍北上，攜手遠東百貨及連鎖超市city’super，即日起至26日，在台北遠百信義百貨A13、9樓廣場，及地下3樓city’super舉辦「彰化優鮮物產展」。（吳敏菁攝）

王惠美說，這次再次北上到遠百信義店，把「彰化優鮮」符合3章1Q的優質農特產品帶到台北，與北台灣的鄉親分享，吃到最營養最健康又美味的產品。彰化也是花的故鄉，歡迎大家有空到彰化拈花惹草，大年初一至十八溪州公園有「花在彰化」系列活動，還有15個觀光工廠、20幾個休閒農場，以及非常多的文化歷史古蹟。

city’super營運長劉朝雄表示，彰化縣是農業大縣，生產種類豐富且優質的農產品，值得來多多挑選，選擇適合辦手禮送給親朋好友。

世界彰化同鄉總會榮譽總會長洪村山也呼籲來挑選故鄉的好產品，保證讓大家買得安心，吃得健康。

活動現場除行銷彰化優鮮農產品外，王縣長、遠東百貨信義店店長白偉敏、city’super 營運長劉朝雄等人上演魔術秀，將彰化好米、彰化健康豬，變出彰化地區的招牌國民美食爌肉飯，行銷來自彰化不同品種因地適種的彰化好米，以及有三大保證，包括「不添加瘦肉精、屠宰符合衛生標準、豬肉來源合法」的「彰化健康豬」。

(中時 )