受新冠肺炎疫情影響，全台去年經濟嚴重衰退，為有效振興，政府推出「振興三倍券」，究竟帶來多大效益？逢甲大學針對逢甲商圈調查三倍券的使用情況，結果發現僅有14.1％消費者在商圈內使用三倍券，且此族群額外消費金額約800元，顯示政策對提振夜市消費力的效益有限。

逢甲大學統計系針對逢甲商圈消費行為進行長達13年的行銷研究，最近這次調查於去年11月底進行，校方指出，根據調查統計發現，約有95.6％民眾已領取三倍券、結果與經濟部統計的97％差不多；受訪者中使用三倍券消費者的有高達39.3％是購買平時就要用的商品，約41.5％則購買高於預算價格的商品。

調查結果發現，在逢甲商圈的消費族群中，僅有約14.1％在商圈內使用三倍券，使用率其實不高，而民眾不願在逢甲商圈使用三倍券的主因，有高達60.3％的人是已經使用完、約17.1％認為找零不方便；此外，受訪者中，曾在商圈內使用消費券者平均額外消費金額約817元、未使用消費券的平均消費金額則達1051元，顯示消費券在夜市的消費力道有限。

配合政府三倍券政策，逢甲商圈也加碼推出「放大你的振興券」活動，其中包括以200元兌換240、消費500元兌換600點等，但調查發現，因政府公權力未有效協助與補貼優惠方面，再加上串聯加入活動的商家不多，未能達到具體活絡商圈的效益。

(中時 )