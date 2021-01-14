中國貴州一名客運司機在開車時，突然遭車上一名乘客拿車窗擊破器朝他的頭部猛捶，司機當場血流如注，儘管感到劇烈疼痛，但他仍緊握方向盤，將車停至路邊，保住了車上39名乘客的性命。司機事後表示不認識施暴者，目前這名施暴乘客也被刑事拘留，事發原因仍在調查當中。

根據《澎湃新聞》報導，事發於9日上午8點左右，一名司機駕駛客運從福州返回六盤水，途經貴州省麻江縣境內時，車上一名乘客突然從後座拿下車窗擊破器，之後慢慢朝著司機方向走去，對著司機的頭部用力猛砸，車上的乘客全被嚇壞。

（圖／翻攝澎湃新聞）

事發當時車輛行駛速度為74km/h，司機當場血流如注，但他仍緊抓住方向盤，隨後將車輛停至路邊，保住了車上39名乘客的性命，而原本在睡覺的副駕駛聽見司機的慘叫聲驚醒，趕緊上前將施暴者抓住並報警，其他乘客也協助制伏。

司機被送醫治療，頭上共3處傷口，縫了13針，他表示自己並不認識施暴者，而被打當下，他內心想著車上乘客的安全是最重要的，所以緊抓著方向盤將車穩穩停至路邊。目前施暴乘客已被麻江縣杏山派出所以涉嫌危害公共安全罪刑事拘留，事件原因正在進一步調查中。

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(中時新聞網)