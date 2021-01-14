安能亞太跨足太陽光電攜手中壇國小年產60萬度電。（柯宗緯攝）

中壇國小與安能亞太合作太陽光電，除活化校園閒置屋頂，達到屋頂降溫、減少空調用電的節能效果。（柯宗緯翻攝）

中壇國小與安能亞太合作太陽光電，除活化校園閒置屋頂，達到屋頂降溫、減少空調用電的節能效果。（柯宗緯翻攝）

歐洲與德國最大電業集團之一安能集團子公司安能亞太，今（14）日宣布與高雄市美濃中壇國小合作，雙方在立委邱議瑩見證下簽約，正式啟動「綠能校園」計畫，這也是安能亞太在台灣投入首個太陽光電專案。

據悉，雙方簽約20年，每年發電量約60萬度電，全額將躉售給台電，而有固定回饋比例給校方，初估一年約10萬元。除活化校園閒置屋頂，達到屋頂降溫、減少空調用電的節能效果。

安能集團以台灣為亞太區據點，積極加入台灣能源轉型的行列，從2018年起即投入台灣目前最大的開發中離岸風場—海鼎離岸風電計畫(Formosa 3)開發，並積極協助本地供應鏈升級、培育在地人才。此次中壇國小綠能校園計畫，將使安能亞太在台的再生能源業務跨足太陽光電領域。

安能亞太總經理韋名凱表示，安能亞太積極協助台灣打造以再生能源為主的綠色家園，而校園也是重要的一環。除了落實綠能校園，更希望透過綠能教育，讓校園學童從認識、學習到啟發，從小認識再生能源對環境的友善及永續，並激發學習興趣。

高雄市日照量充足，平均年日照時數超過2,100小時，是發展太陽能光電極佳的場域。安能亞太將使用約1,500片太陽能板模組架設於中壇國小綠校舍屋頂與停車棚，裝置容量上達499峰瓩(kWp)。

該專案將於2021年上半年完工併網，發電全額將躉售予台電，預計每年發電量約60萬度電，並可減少300公噸碳排放量，相當於大安森林公園一整年的樹木減碳量。

中壇國小校長邱明智指出，雙方簽約20年，屋頂部分回饋比例為8％、停車棚為1％，1年回饋金額如果按照正常公式計算，有10萬出頭，挹注學校的教學活動。

邱明智透露，過去有不少光電業者來評估過，但最後破局，主要是校舍老舊沒有使用執照、建築執照，這次光電建置計畫，最快預計暑假前投入營運。

另外，安能亞太也提供25萬元回饋金作為中壇國小教育發展基金，未來也將安排參訪行程讓師生搭乘綠色巴士前往台電電幻一號所、太陽光電模組廠或參觀各類型的再生能源案場，透過校內課程與校外參訪行程的規劃，鼓勵學童從小認識再生能源，建立環境永續的觀念。

(中時 )