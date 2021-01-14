聯發科(2454)去年營收正式突破100億美金，躋身全球一線大型半導體公司行列，董事長蔡明介今親自主持公司內部慶祝會，除宣布每位正職員工可以獲得10萬元激勵獎金外，他也表示，突破美金100億元只是個開始，競爭不會止息。

蔡明介表示，2020年是特別的一年，動盪變化極大，但也看到聯發科集團發揮韌性，藉著過去累積的實力掌握機會，在集團所有成員的努力下，聯發科穩紮穩打繳出漂亮的成績單，集團總營收在去年12月7日，正式突破美金100億元，這是一個重要的里程碑，更是屬於大家的榮耀。

展望未來，蔡明介表示，未來市場變化快速，競爭不會止息，突破美金100億元只是個開始，聯發科要在這個基礎上持續努力，期許大家保持著夢想及熱情，在工作崗位上一步一腳印、不斷精進，創新突破。

蔡明介表示，23年前創立聯發科至今，集團公司持續成長茁壯；一路走來面臨大小挑戰，能與公司的優秀主管和同仁一起努力，克服困難，是個人最感欣慰的事，感謝大家的創新、努力及付出，大家一起持續攜手面對未來的挑戰，故也宣布聯發科技及五家集團公司的正職員工，每人將獲得10萬元的激勵獎金，感謝全體同仁的付出與努力貢獻。

聯發科2020年由於產品線廣泛平衡，基本面穩健向上，各產品線全面成長，加上5G布局策略及時機掌握符合市場趨勢，躋身領先群，集團合併營收突破百億美元大關，為感謝員工，聯發科及所屬子公司，包含五家獨立營運子公司，包括立錡、絡達、創發、聚星、芯發旗下的正職員工，將可獲得激勵獎金10萬元，預計全球位於亞洲、歐洲、美洲的全體員工約有1萬7000人獲得這份大紅包，總獎金逾17億元。

(時報資訊)