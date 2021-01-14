美眾院將投票彈劾川普，美股隔夜漲跌不一；美股收盤後，眾院通過彈劾案。美國債殖利率低落。美國與歐洲亦情持續延燒。港股收漲，周四亞洲主要股市亦收漲，惟中國股市下挫。

周四香港恆生指數收漲261.26點或+0.93%，為28496.86點。國企股(H股)漲114.27點或+1.02%，為11299.17點。港股金日成交金額1793億港元。

重量級權值股阿里巴巴漲5.0%，報235.0港元；騰訊漲5.6%，報629.5港元；帶動恆生科技指數大漲2.6%。外媒報導，美政府不會禁止美企或個人投資阿里、騰訊、百度等網路公司。此前華爾街日報報導，美國防部正在審查阿里等十餘家中企，是否支援中國軍事國安等服務。

美黑名單傳言的中止，也帶動其他有制裁疑慮個股上漲，中國電信漲3.1%，中國移動漲2.6%，中海油漲6.2%，中芯國際漲7.4%。

富智康再大漲21.31%，報1.48港元；吉利汽車漲0.30%，報32.8港元。雙方正式簽署合作協議，成立合資公司，為全球汽車代工提供服務，包括汽車領組件的供應。該消息於周三已為媒體先行傳出，富智康周三先大漲18.5%。

(時報資訊)