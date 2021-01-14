14日，日本佳能（Canon）上修本週四上修2020財年財測，可望打破市場預估值。這要歸功於新產品全片幅無反光鏡相機，以及噴墨印表機的需求提升。

日本佳能預測，財年財測的營業利益上看1050億日圓，約10.1億美元，高出前估值640億日圓近六成四。根據市場資訊機構Refinitiv調查，1050億日圓的本業獲利，幾乎是市場平均預估572億日圓的兩倍。

除營業利益預估大幅成長外，同期淨利預估值，也從520億日圓上調至800億日圓。佳能定於28日公佈正式財報數字。

佳能近幾年來，眼睜睜地看著索尼(Sony)憑藉自己廣受歡迎的Alpha無反光鏡相機系列，尤其是Alpha 7與9型，就這樣鯨吞蠶食了佳能的市佔率。所幸，佳能也從體積大的數位單眼相機，轉向輕巧的無反光鏡產品。

佳能於2018年底，發表第一個全片幅無反光鏡相機EOS R，隨後在2019年初發布EOS RP，接著2020年下半年的EOS R5後，並計畫以EOS R6產品，攻佔專業人士市場。

(時報資訊)