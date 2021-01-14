109年台灣期貨市場交易量再創歷史新高，110年將持續推動各項商品，包括今年將規劃加掛股票期貨小型契約及類股指數期貨小型契約，其中降低股票期貨小型契約掛牌門檻到300元，預估農曆年前新推5~6檔小型股票期貨商品，包括台積電(2330)、國巨(2327)、玉晶光(3406)、穩懋(3105)、聯詠(3034)等。

董事長吳自心指出，109年全球新冠肺炎疫情及國際政經情勢動盪，國際金融市場波動劇烈，市場避險及交易需求大增，台灣期貨市場109年交易量達3億4,139萬3,346口，日均量達139萬3,442口，繼107年交易量3億808萬3,576口後，創下歷史新高。

吳自心說，去年期貨市場共有11.7萬新的投資人加入，其中30歲以下的新投資人有2.7萬人，今年將會積極提升投資人風險控管意識。在既有基礎上改善交易和結算制度，升級交易系統效能，研發設計新商品，除了追求營運目標，也會持續投入各項社會公益活動。

期交所依據各項商品成長性，陸續增加夜盤交易商品，至109年已有20項夜盤交易商品，交易日均量從106年的97,682口，成長至今年的348,567口，3年多來成長逾2.5倍，顯示交易人於台股盤後避險需求持續增加。因此，期交所刻就「商品日盤具一定流動性」、「夜盤有國外相關商品交易，具夜盤交易需求」等條件檢視可納入夜盤之商品。

期交所配合期貨市場分階段適用動態價格穩定措施，持續推動交易系統功能升級，並依需求建置多元基準價模型計算模組；規劃交易系統汰舊換新之前置研發測試作業，提升系統運作效能。

另外，配合金管會推動金融資安行動方案，研擬期貨市場資安參考指引，與周邊單位共同推動成立「證券期貨產業電腦資安事件應變小組(CSIRT)」，提升台灣期貨市場資安防護能量。

(時報資訊)