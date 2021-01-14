大型百貨公司Target Corp周三公布，受惠於交貨速度加快，以及家居產品、電子產品與美容用品的需求增溫，在線上銷售額暴增逾1倍帶動下，其假期旺季期間的同店銷售額大幅成長17.2%。

周三Target收跌1.15%，為196.82美元，盤中受業績消息激勵，股價一度站上199.96美元，創下歷史新高。

Target表示，去年底門市購物人數與消費金額都較前一年同期成長。銷售額大幅增長，主要歸功於當日配送與商店提貨服務，這是該公司在疫情期間大舉投資的領域。Target去年12月透過這些服務共賣出1.5億件商品，幾乎是前一年同期的4倍之高。

Target周三在官網上表示，近1,900家美國門市仍將在今年感恩節關閉，並再度採行2020年的措施。

Target看好1月的銷售趨勢仍然強勁。分析師則看好其包括1月在內的第四財季同店銷售額可望增長12.7%。

惟市調公司Gordon Haskett表示，Target可能錯過更樂觀的18%～19%成長預測，這樣的成長預測與該公司第三財季的表現相近。

(時報資訊)