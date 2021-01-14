台中市西屯區黎明路上一家火雞肉飯店，14日清晨4時許，發生男女打群架衝突事件。（翻攝臉書社團《台中爆料網》）

台中市西屯區黎明路上一家火雞肉飯店，14日清晨4時許，發生男女打群架衝突事件。（翻攝臉書社團《台中爆料網》）

台中市西屯區黎明路上一家火雞肉飯店，14日清晨4時許發生打群架衝突，民眾將影片上傳臉書社群《台中踢爆網》引發熱議。2名黑衣辣妹拉扯互毆，還拿不明物體猛捶對方頭臉部，並出腳踹人，引爆多名男女加入衝突；警方說，衝突是2女子為搶凳子引起，將通知到案依法送辦。

警方指出，衝突導火線是１名白姓女子，拿走黃姓女子旁邊椅子，卻事先未告知引爆，兩人先是發生激烈口角，接著引發打鬥衝突。黃女與白女先爆發拉扯肢體衝突，接著白女朝黃女揮拳，黃女臉部捱2拳後，拿起一旁凳子往白女砸去，白女倒地起身後，雙方人馬見狀加入鬥毆。

警方表示，頓時雞肉飯店內凳子亂飛一片混亂，雖然雙方都未報案，但警方仍於發現鬥毆影片後，主動調查；目前已掌握白女、黃女及其他參與鬥毆人員身分，警方將逐一通知到案釐清案情後，全案將依妨害秩序維護法等罪嫌，將涉案相關人員移送法辦。

(中時新聞網)