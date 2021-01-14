雖然美國駐聯合國大使克拉芙特取消訪台，但總統蔡英文今日上午仍與克拉芙特（Kelly Craft）大使及國務院亞太局主管區域安全政策及多邊事務副助卿費特（David Feith）進行視訊對談，雙方就台灣國際參與、台美深化合作、民主理念共享、教育資源交流等相關議題進行深度對話。

對於持續推動加入聯合國和其所屬會議等議題，總統府發言人張惇涵表示，今日上午蔡英文與克拉芙特對話過程中，蔡英文表達：「我們將繼續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動」，除了表達希望能參與聯合國外，也希望能夠參加聯合國周邊的會議和活動，如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等，而作為國際社會的一員，台灣也有加入這些國際重要組織的必要性。誠如總統所言，台灣是一股良善的力量，也是一個重要的夥伴，台灣有能力、也有決心貢獻國際社會。

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