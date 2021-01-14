農曆春節將屆，新北市長侯友宜（左二）14日上午前往永和區中興公共托育、托老中心關懷慰問。（葉書宏攝）

農曆春節將屆，新北市長侯友宜（左一）14日上午前往永和區中興公共托育、托老中心關懷慰問。（葉書宏攝）

農曆春節將屆，新北市長侯友宜14日上午前往永和區永康老人長照中心關懷慰問，侯友宜（左一）致贈加菜金由102歲的人瑞張陳德英代表接受。（葉書宏攝）

農曆春節將屆，新北市長侯友宜14日上午前往永和區永康老人長照中心關懷慰問，侯友宜（中）和長者一起寫春聯。（葉書宏攝）

農曆春節將屆，新北市長侯友宜14日上午前往永和區永康老人長照中心關懷慰問。（葉書宏攝）

農曆春節將屆，新北市長侯友宜今（14日）上午前往永和區中興公共托育、托老中心及永康老人長照中心關懷慰問，托育中心小小朋友穿著王爺、格格童裝，跟著老師跳恭喜發財，侯友宜開心的一一送上小紅包；在永康長照中心則與長者共同寫下「一元復始、萬象更新」，並祝福高齡102歲的張陳德英老奶奶「身體健康、無煩無惱」。

侯友宜由社會局長張錦麗、永和區長陳怡君等人陪同，副議長陳鴻源、市議員羅文崇、金瑞龍、連斐璠等隨行，一起抵達中興托育、托老中心，5位收托的小寶貝，打扮得喜氣洋洋，在托育老師的帶領下，在門口舞動迎接，還會說：「恭喜市長阿伯新年快樂！」讓侯友宜心花怒放，連忙掏出小紅包贈送。

另方面，幾位托老中心的長者，敲打彈力球，搭配歡欣鑼鼓喜洋洋的年節音樂，侯友宜也跟著長者一起玩，帶領的照服員說，敲打彈力球，可以讓長者訓練手眼協調，還有運動健身的效果。侯友宜一一致贈加菜金和蘋果禮盒，祝福長者年節快樂。

侯友宜隨後轉訪永康老人長照中心慰問，中心主任郭仕慧表示，該中心成立22年，第一次有市長親自來賀年。她說侯市長非常重視公安、消防、防疫和食安問題，中心完全依照市府的規定來實施，以食安來說，該中心長年來都使用本土溫體豬，「保證每位長者吃進去的肉都是合格的」，請市長放心。

侯友宜表示，新北市每月老年人口約成長3千人，一年要增加3億元的老人福利預算，希望無微不至的照顧長者。他也感謝全市214家老人福利機構，都能遵守市府的規定，無論公安、食安、防疫、消防等，一起幫忙照顧長者，讓長者都能有個健康、快樂的晚年生活。

(中時 )