氣動元件大廠亞德客-KY因大陸自動化設備及5G需求增溫，2020年合併營收不論以人民幣或新台幣計價均飆史上新高。外資看好自動化設備產業上升循環從2020年第四季延續至2023年第二季，將目標價上調至1,350元，7日收盤價首度突破千元，成為傳產股首家股價躍升為千金行列，今（14）日股價大漲25.0元而以1,100元，改寫股價新高。

亞德客2020年合併營收人民幣攀升至44.65億元，年成長25.49％，折合新台幣計價為191.03億元，年增幅20.17％，雙雙締造史上新高。外資看好亞德客2021上半年氣動元件稼動率維持去年12月100％全產水準，2020年底至2021年初競相調高股價目標價，從1,060至1,150元不等，美系外資更將亞德客目標價1,350元。

法人預估，亞德客2020年EPS攀升至23至25元，改寫獲利史上新高，2021年營收有機會比去年成長近三成，挑戰新台幣245億元，EPS近30元，雙雙續創歷史新高。

(工商 )