總獎金100萬美元（約2871萬台幣）的YONEX泰國羽球公開賽，今天16強戰男單好手「羽球王子」王子維面對香港好手伍家朗，雙方火拚3局，王子維經過69分鐘苦戰，15比21、21比15、20比22惜敗、無緣八強。

王子維是黃金計畫培訓選手之一，目前的指導教練欒勁，過去也指導過伍家朗，兩位選手也經歷過傷是考驗重返賽場，伍家朗膝蓋傷勢已無礙，沒有護膝就能上場比賽，挺過腰傷考驗的王子維幾次跳殺也相當漂亮。

首局伍家朗取得4比2領先後就沒讓王子維超車，先拿下第1局；第2局王子維速度加快也加強防守，在中後段靠著連得4分，反以21比15扳回一城。

決勝第3局王子維曾面臨3比10落後，但他奮力追趕，在一次4比0小高潮之後，王子維17比16「超車」，接下來雙方持續拉鋸，關鍵時刻兩人也曾錯過大好機會、扣殺卦網，而王子維尾聲連續兩個失誤掉分，20比22結束這場超過1小時的激戰。

(中時 )