大家都知道空氣汙染會增加人們罹患心臟病和肺部疾病的風險,但最近有1項新研究表示,空氣汙染也可能會增加慢性腎臟病的風險。中國北京大學的研究人員發現,空汙中懸浮微粒的影響,在城市地區以及男性、年輕人和沒有健康問題的成年人當中特別明顯,研究刊登在《美國腎臟病學會雜誌》(Journal of the American Society of Nephrology)。

研究人員分析了47,000多名中國成年人的調查數據,並根據衛星信息估算他們居住地這2年來的空汙情形。他們發現有10.8%的參與者患有慢性腎臟疾病,空氣中平均每立方公尺如果增加了10微克的懸浮微粒,罹患慢性腎臟病的機率就升高1.3倍。

研究作者Luxia Zhang博士指出,儘管在過去的5年當中,中國的空氣質量有了很大改善,但中國的年度懸浮微粒濃度仍然超過了世界衛生組織的標準。

研究人員說,這些研究數據為決策者和公共衛生官員提供了依據,代表需要採取更嚴格的空氣品質控制措施,來保護每個人的腎臟健康。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)