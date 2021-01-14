大家都知道空氣汙染會增加人們罹患心臟病和肺部疾病的風險，但最近有1項新研究表示，空氣汙染也可能會增加慢性腎臟病的風險。中國北京大學的研究人員發現，空汙中懸浮微粒的影響，在城市地區以及男性、年輕人和沒有健康問題的成年人當中特別明顯，研究刊登在《美國腎臟病學會雜誌》（Journal of the American Society of Nephrology）。

研究人員分析了47,000多名中國成年人的調查數據，並根據衛星信息估算他們居住地這2年來的空汙情形。他們發現有10.8%的參與者患有慢性腎臟疾病，空氣中平均每立方公尺如果增加了10微克的懸浮微粒，罹患慢性腎臟病的機率就升高1.3倍。

研究作者Luxia Zhang博士指出，儘管在過去的5年當中，中國的空氣質量有了很大改善，但中國的年度懸浮微粒濃度仍然超過了世界衛生組織的標準。

研究人員說，這些研究數據為決策者和公共衛生官員提供了依據，代表需要採取更嚴格的空氣品質控制措施，來保護每個人的腎臟健康。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)