香港TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》在日前（10日）圓滿落幕，眾女星不畏低溫、在紅毯上爭奇鬥艷，大方曬低胸、露長腿搏版面，不過26歲港星江嘉敏卻是頂著一張圓臉和三層肉圓肚現身，發福圓一圈的江嘉敏身材和狀態引發熱議，而江嘉敏的沉默3天後，在昨深夜自吐變肥原因。

26歲港星江嘉敏日前身穿金色貼身魚尾裙現身香港TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》，儘管江嘉敏氣質現身，不過江嘉敏的身材卻大走鐘，她頂著一張圓臉和微凸的小腹亮相，江嘉敏還被港媒拍到她肚子擠出三層肉。

江嘉敏舉手投足都讓她圓潤身材全曝光，也讓江嘉敏的身材引發熱議，而江嘉敏的沉默3天後，在昨深夜自吐變肥原因，江嘉敏高EQ寫下：「這幾天很冷啊，出去都多穿了衣服，不能穿羽絨就唯有多吃頓飯」，江嘉敏還自嘲要招減肥代言「謝謝一直給予我溫暖，支持我的飲食界客?，所以氣溫只有8度我也不覺得寒冷。」

江嘉敏曬美照的同時，江嘉敏親民感謝化妝師幫她找又瘦又美的角度「聰明地用手遮住應該遮的位置」，不過也有網友留言，大讚江嘉敏發福還能漂亮，還釣出江嘉敏回應：「我不介意阿，不過好像很多人比我介意」，但江嘉敏寒冬裡只穿單薄的禮服，也讓粉絲不禁反問：「你這樣不冷嗎？」江嘉敏則幽默說：「脂肪保暖」。

(中時新聞網)