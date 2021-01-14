伊甸研發共13種產品搭配而成，各式各樣餅乾、口味多樣。（張妍溱攝）

伊甸台中市迦南園烘焙庇護工場，今年推出多款年節禮盒，結合台中、桃園、台東等在地小農生產的農產品，研發共13種產品搭配而成，各式各樣餅乾、口味多樣，提供消費者多元選擇。

伊甸庇護事業處處長陳智宏表示，今年台中地區挑選了烏日的蕃茄、潭子的柿子、太平的桂圓等在地食材，透過農會結合在地小農，帶給大家全新的風味，所有產品皆不含香料及防腐劑，美味爽口無負擔，是大家歡度新年最佳伴手禮。

伊甸庇護工場共推出由桂圓餅乾、柿子餅乾、蕃茄餅乾、黃金薯餅、剝皮辣椒餅乾、洛神花餅乾、木虌果鑽石餅乾、紅藜巧克力餅乾、經典咖啡餅乾、太妃核果塔、曲奇餅乾、鳳梨酥、杏仁脆肉紙等13種產品。

「弱勢學員送暖，愛心助小農」陳智宏表示，今年除了賣伊甸產品，另採購原物料，不僅可以從企業採購、農會資源著手，讓供應鏈獲3贏；去年年節禮盒銷售額達85％，今年嚴峻的防疫期，很多公司可能因疫情取消尾牙聚餐，可訂購年節禮盒送給員工，作為尾牙禮。

(中時 )