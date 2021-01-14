美國總統川普（左）、美駐聯合國大使克拉芙特（右）。（美聯社）

美國駐聯合國大使克拉芙特(Kelly Crafaft)，原定13日下午要訪台與蔡英文總統會面，但美國國務院卻臨時喊卡，甚至傳出登機後航機在空中盤旋4小時才落地。戰略專家張競直言，就網路流出的航跡圖和相關說法來看，他認為有3大不合常理之處，且相關飛航計畫與入境申請資料去相關單位查都有，實在沒有必要再扯。

張競14日透過臉書表示，Kelly Crafaft到底是否是登機後在空中盤旋四小時後，再取消出訪？他查詢後發現該機為C-40B行政專機，隸屬於美國空軍第89空運聯隊，負責美國政府高階政務首長與將領之行政運輸任務，有「空中辦公室」之稱，經常進駐安德魯聯合空中兵力基地(JBA: Joint Base Andrews)。

他說，一般該航機起飛後，直接前往美國東岸紐澤西州大西洋城國際機場周邊空域飛行，可能有許多朋友想不透為何要在該空域盤旋飛航，其實是因為不理解該機場其實是軍民兩用機場，其不但是地域上跨越紐澤西州三個不同的郡，在民航管理與出人境權責上還涉及紐約與紐澤西港務局。而紐澤西州空中國民兵第117戰鬥機聯隊進駐該機場，主要機種為F-16C/D型戰機，同時美國海岸防衛隊大西洋城空中基地亦位於該處。

他指出，由於該機場「ICAO識別編號為KACY」，因此在航跡顯示圖上看起來像是在該機場周邊盤旋，因此才會產生臆測搭乘該架專機人士在上面乾坐數小時之臆測。其實為何有兩組盤旋航跡？只要參照該機場有兩條跑道，13/31跑道末端是民航航站大廈，04/22跑道末端則是空中國民兵管制區，亦就是軍用營舍、機堡、機庫與保修機勤作業區；儘管地面設施是如此配置，但兩條跑道是軍民共同使用，並未專門加以區隔，所以依據飛行航跡與高度資料，大概就可以推估出是在演練那個近場飛航課目。

假若再依據該機飛行時所採用之專用呼號Venus，就更可以斷定此機係在進行飛航訓練，因為當行政專機未承載任何乘客時，就會採用此呼號，表示其為未載客空機。而此時將有可能是在進行維修保養後飛行測試(maintenance flight)、移防飛行(relocation，此時就像是民航機之ferry flight交機飛行)或是固定飛航模式/起降訓練(practicing pattern work/touch-n-go)，至於此等航跡像前述那一項，其實是相當明顯。

至於媒體報導懷疑或是指稱「Kelly Craft在機上空耗幾個小時，然後再回到安德魯聯合基地」。

張競認為，第一，絕對不可能與這個航跡搭配得上；此因若是行程必須考慮是否執行，必然是返回啟程機場降落再待命，不會在空中乾耗油料，這個不合常理。第二，若是要搭此架行政專機前來臺灣，飛行航向實在是不太對，這根本是南轅北轍反向而行。

最後，若是要搭該機來臺灣，此間早就應當接獲相關飛航計畫與入境申請資料，只要去相關單位一查，就可以確認是否屬實。總之，此事峰迴路轉到此地步，已經是夠狼狽難堪，實在沒有必要再扯任何聳動情節來加油添醋。

【政新鮮】美大使來台藏貓膩？朱學恒神解：非奸即盜

Kelly... 由張競發佈於 2021年1月13日 星期三

(中時新聞網)