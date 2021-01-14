凱薩衛浴高雄旗艦店近期開幕。（柯宗緯翻攝）

深耕台灣35年的本土品牌凱撒衛浴，高雄旗艦店近日在左營開幕，董事長蕭俊祥指出，因應小宅時代趨勢，收納成為重要課題，他舉例一套0.23坪的洗臉台，可創造4.08倍收納空間，以新北市每坪50萬元房價計算，可以省下不少錢。

蕭俊祥表示，凱撒在台灣市占率近2成，為全台第3，年營收為15~20億元；1996年投資越南，創立越南凱撒衛浴，在越南是前2大的衛浴品牌。以2019年營收數字來看，台灣與越南比重約52％比48％，然而因為疫情關係，越南2020營收下滑3成，台灣營收比重也拉高。

蕭俊祥提到，高雄旗艦店為凱撒全台的第4個展示中心，讓消費者更進一步認識產品，了解到凱撒衛浴的「高CP值」，比起其他同業品牌，價格可說相當實惠，一用就「回不去了」。

展望2021新計畫，他透露，今年8月將成立「凱撒廚衛生活館」，搶攻電商市場，另外搶攻新建市場。同時看準防疫商機，將開發一系列的抗疫產品，以進行市場區隔。

(中時 )