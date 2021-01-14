媒體接獲民眾檢具line對話截圖爆料，台灣豬標章亂象起因於農委會官員降低申請門檻，以達成農委會主委陳吉仲宣稱12萬個店家申請件數的目標。國民黨批評，蔡英文政府好大喜功，迫使下屬為了逢迎上意，調整申請標準，夾雜國外進口豬肉的商家也能貼張「台灣豬」標章，讓標章完全沒有辨識的價值、失去公信力，這不是欺騙，什麼才是欺騙？蔡英文政府罔顧國人食安，只會逢迎拍馬、裝虛作假，蔡英文總統、蘇貞昌院長應該出面道歉，負起責任。

國民黨指出，開放萊豬進口後，蔡英文政府相關配套措施造假、漏洞百出，讓民進黨顯現出「施政無能」的原形；尤其台灣豬標章之亂，更凸顯出民進黨「只會宣傳美化，不會政策擘劃」。國民黨強調，農委會降低申請標準求店家加入，東窗事發後卻推給店家負責，完全沒有擔當，「先敷衍後塞責」的農委會，根本是蔡英文政府在萊豬進口政策上「假把關、真公關」的縮影！

適逢蘇貞昌內閣就職兩週年之際，蘇貞昌細數施政政績，但國民黨認為，蘇內閣施政的敗績更是不勝枚舉，連台灣豬標章都做不好、人民食安都顧不好，蘇內閣宣稱再多的政績都沒有意義，弄虛造假的文宣梗圖並不能美化無能的施政，希望蘇內閣多加把勁，為人民健康把關才是政府最基本的工作。

(中時 )