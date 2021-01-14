以容器裝採滿滿草莓，是許多民眾年節出遊的回憶。（台一生態休閒農場提供／黃立杰南投傳真）

草莓口味迷人、外觀亮麗，是許多女性朋友最愛的水果。（台一生態休閒農場提供／黃立杰南投傳真）

入冬寒流不斷，影響民眾食衣住行，國姓鄉草莓農卻笑呵呵，原來連續低溫讓草莓質量提升近2成、產期也可望延續，草莓農表示，今年初草莓盛產，又大又甜，春節期間歡迎遊客現場採來吃。

每年的12至隔年4月為草莓產季，但近年暖冬，全台草莓農都苦哈哈，包括全台第二大產地國姓。好在今年低溫連續下探，正好符合草莓越冷長越好的習性，鄉內中潭公路兩側的草莓農田點點亮紅，草莓結果粒粒，農民笑哈哈。

國姓莓農表示，鄉內草莓栽種面積達8公頃，主要產區在福龜村、長流村等，過去國姓草莓品種以香水、豐香為主，不過這幾年因暖冬影響產量，部分果農轉種其他作物，有的則改種相對適應力較強的「天來」草莓，口感爽脆且香氣宜人；這兩周持續低溫，天來結果率提高，預估今年產況佳，產期則延續至4月。

無獨有偶，位在埔里鎮的採苺熱點，台一生態休閒農場近年也栽種多達9種的草莓，當前時節已以淡雅口味的「勾勾」草莓，和香氣足、爽口的「玫瑰」草莓最多，產量目雖非大宗，但因園區觀光和農產結合亮眼，吸引許多民眾預約，現場以採果特製容器，不限種類裝採，農場預估越接近農曆年節，觀光客將越來越多。

(中時 )