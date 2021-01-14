元元（吳婕安）以天使臉孔、魔鬼身材和呆萌個性，被封為「呆萌女神」，也曾在各大綜藝節目上看到元元的身影，而樂於在網上分享生活日常的她，今（14日）則在IG分享一張沒開濾鏡的自拍照，元元還直呼：「應該沒差很多吧？」不過網友一看全都看傻了。

25歲元元在2018年因參加《綜藝玩很大》節目走紅，擁童顏及E罩杯好身材的她，人氣很夯，元元還被受封是「新宅男女神」、「呆萌女神」，樂於在社群分享生活的她，今則上傳一張零修圖、零濾鏡的自拍照，她還發文寫下：「今天沒開濾鏡，應該沒差很多吧？」

照片中，只見元元頂著招牌妹妹頭、臉蛋化著淡妝，把鏡頭由上往下自拍，元元膚質晶瑩剔透、氣色紅潤，元元的顏值、身材和網上其他照片差異不大，天生麗質引發網友狂讚：「一樣可愛」、「有差嗎？」、「沒開比較好看 你真實的樣子好美」、「妳依然是那麼可愛」、「真的完全沒差欸」。

元元親民作風引發網狂讚，其實元元除了分享生活日常外，她也不吝嗇在網上分享辣照，元元近日就在IG曬照還驚喊：「熱到有點不想穿衣服，快融化了...好想去玩水」，照片中，元元身穿短版小可愛背心、牛仔短褲，中空裝的穿搭讓她的上胸、小蠻腰和一雙長腿全都露，其中，元元還拿草帽遮住上身，畫面引人遐想。

(中時新聞網)