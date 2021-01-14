起士焗烤鮭魚馬鈴薯 簡單美味鮭魚防失智

你喜歡吃焗烤嗎?冬天最適合吃上熱呼呼、熱量爆表的焗烤，YouTuber MASA於頻道中表示，日本人會使用鮭魚做為料理主角，來表現秋天的氣氛，這次分享焗烤鮭魚馬鈴薯，引起眾多網友回應。

鮭魚富含Omega-3，對於腦部、視網膜及神經系統有正面的功效，可以增強腦功能、防治老年癡呆及預防視力減退。

他分享以簡單的手法，做出一道好菜，將鮭魚的魚刺魚骨去除後，切成適合小塊，煎至金黃色，放入以奶油及鮮奶為主的醬料中，待鮭魚吸收奶香的精華後，選擇會牽絲的披薩起司，放入烤箱烤至焦糖色，一道簡單又美味的焗烤鮭魚馬鈴薯就完成了。

他也分享料理小撇步，將馬鈴薯切成薄片並泡水，可以去除多餘的澱粉，在口感上也更加鬆脆。

MASA料理的手法及細心程度廣受大眾喜愛，網友紛紛表示，「這道菜看起来就很有食欲！ 想要自己做做看！」、「好香的烤鮭魚馬鈴薯！彷彿香氣從螢幕滲出來，真是誘人啊！」、「看起來好好吃，餓了」、「秋天真的是食慾之秋 。 鮭魚這時候吃肥美又多汁，真是讓人欲罷不能啊。」

(中時新聞網)