為提供消費者多元的存款方案，王道銀行（O-Bank）即日起推出三段式新台幣階梯活儲專案，提供活儲年利率最高1％優惠共六個月，同時亦提供六個月期新台幣兩段式階梯定存專案，年利率最高1％，讓消費者靈活選擇存款規劃。

王道銀行三段式新台幣階梯活儲專案提供消費者大額活儲的優惠，既可享有資金調度的靈活性，亦可享有高於一般活存的優惠利率，凡於即日起至3月30日，自他行轉入或匯入單筆新台幣100萬元以上的資金至王道銀行新台幣活儲帳戶者，不需額外申請，即可享有自轉入後次一營業日起共六個月的優惠活存利率，帳戶內無論新舊資金，日終總餘額新台幣100萬元（含）內依王道銀行活儲牌告利率計息，超過新台幣100萬元且於新台幣300萬元（含）以內的資金即享活儲優惠年利率0.6％，超過新台幣300萬元且於新台幣500萬元（含）以內的資金則享活儲優惠年利率1％，超過500萬元的部分則回歸依牌告利率計算。

此外，王道銀行同步推出的新台幣兩段式階梯定存專案，提供六個月期定存並享兩段式優惠存款利率，存款第一至三個月享有固定優惠年利率0.4％，第四至六個月則享固定優惠年利率1％，利息採複利計算，到期一次給付。每位用戶可承作此定存專案的金額，為申辦定存當下帳戶內新台幣及外幣之活存（儲）及定存（儲）總餘額超出2020年12月31日當日總餘額之金額，新台幣3,000元即可開立，不限存款筆數。

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