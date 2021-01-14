台北市土地價格居高不下，新北捷運三環六線成形，帶動人口移動、牽動建商購地布局，去年重劃區成為新北土地交易的最大宗，超過一半交易來自重劃區，其中林口新市鎮、新莊副都心、塭仔圳三大重劃區居新北各重劃區土地交易排行前三名，均有百億以上的交易規模。

據信義全球資產以實價登錄調查，去年新北市土地交易總金額近1,500億元，其中各大重劃區就有約780億，相當於逾半的交易量集中在重劃區，各重劃區土地交易排名，林口新市鎮以139億元排名第一，新莊副都心以123億元排名第二，塭仔圳重劃區以113億元排名第三，新店央北及板橋江翠北側分居四、五名。

信義全球資產總經理柯宏安表示，政府打造成市願景與改善老舊市容，為重劃區挹注多項公共建設及開發計畫，形成新的都市發展重心，新北市在三環六線逐漸通車後，大幅縮短新北到台北的通勤時間，新北地價與房價又相對比台北低，在政府持續推動下，未來除各大建商仍會爭相搶進重劃區推案，也會成為企業進駐的新選項。

其中，林口新市鎮因有三井Outlet、威秀影城、誠品等商場進駐、媒體園區帶來就業人口，加上機場捷運線便利，帶動區域交易熱度，去年就有長虹、新潤、森寶等知名建商搶地，連續兩年土地交易金額都達100億以上，以新潤建設以土地單價每坪161萬元購地為去年度單價最高。

新莊副都心有環狀線與機場捷運線連結北北桃，吸引人口與企業移入，包含儒鴻、勤誠興業、中悅、麗寶等紛在此開發企業總部，建商積極購地，去年土地交易總金額成長近70％。塭仔圳重劃區為近期新北市整體開發量最大的重劃區，第一區如火如荼進行，第二區也趕上腳步，土地交易量年增23%，更比五年前增加近七倍，成為建商新戰場。

(工商 )