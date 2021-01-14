中龍鋼鐵設備更新 總交易金額5.9億 16:592021/01/14 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼代重要子公司中龍鋼鐵公司補充原109年6月20日公告取得機器設備案，總交易金額為新台幣5.9億元，並公告新任業務部門助理副總經理暨代理發言人李家丞。 中鋼內銷盤價 創11個月新高 台鐵洄瀾雙城開發計畫 花蓮規模最大都更計畫啟動 (工商 ) #中鋼 #中龍鋼鐵 #總交易金額 #設備更新 #補充 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 果菜批發市場規畫冷鏈設備及快篩中心 農委會將補助6千萬 14:342021/01/14 生活 台幣連二漲 盤中升值逾5角 04:102021/01/14 財經要聞 北市實價揭露進化2.0，將揭露頻率由7天縮短為1天 14:582021/01/14 區域情報-台北 國安基金護盤解密 買台積賺最多 04:102021/01/14 財經焦點 台北電玩展月底開展 2021全球首發線上與實體展同步 04:102021/01/14 時尚消費 六合彩總組頭藏身衣櫃隔間 警識破機關逮人 13:202021/01/14 社會 群眾集資火熱 2020寫五紀錄 04:102021/01/14 產業．科技 《傳產》三環六線點火 新北這3大重劃區土地交易強出頭 12:502021/01/14 財經 《國際產業》疫情重傷韓國車出口量 2020年減逾兩成 14:152021/01/14 財經 台中飯店業者爭食年菜外賣商機 14:032021/01/14 生活 丟臉到柬埔寨2／按摩院也摻一腳治急症 「假住院真理賠」犯罪集團A千萬 09:442021/01/14 社會 財經熱門新聞 航運股鐵達尼號快沉船了 沒逃命小心死傷慘重 - 財經 聯發科旺到爆 董座送17億大紅包 員工爽領10萬獎金 - 財經 法說送大禮！強攻先進製程 台積電2021資本支出暴增6成 - 財經 7天後等開獎 台積電700億大肥單快到手 - 財經 三星5奈米弱爆了 美晶片老大不忍了轉單台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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