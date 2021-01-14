中鋼代重要子公司中龍鋼鐵公司補充原109年6月20日公告取得機器設備案，總交易金額為新台幣5.9億元，並公告新任業務部門助理副總經理暨代理發言人李家丞。

中鋼內銷盤價 創11個月新高
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(工商 )

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