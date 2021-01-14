由點合數位代理的快節奏公平沙盤策略SLG手遊《破敵·三國志》，即日起開放事前登錄及雙平台預註冊活動，並同步邀請藝人「王陽明」擔任遊戲代言人，將化身遊戲內傳奇謀士「郭嘉」，與玩家一同權謀破敵，制霸三國！
真實戰場，不再是紙上談兵!
《破敵·三國志》是一款真實還原三國時期戰役的正統謀略SLG手機遊戲。東漢末年，群雄割據，局勢瞬息萬變。玩家將與日本、韓國玩家同服比拼，施展權謀，縱橫捭闔，破陣殺敵，一較高下！遊戲內還有特色兵種相剋系統，更考驗玩家的策略才能，讓排兵佈陣更燒腦、有趣！唯有團結與智謀才能傲視群雄，征服天下！
事前登錄即刻開跑 多重好禮等你來拿
《破敵·三國志》事前登錄活動即日起開跑，凡參加活動玩家皆可獲得5星神將「貂蟬」，如達到指定人數還能解鎖「神將招募券」、海量建造物資等萬人霸業獎勵。除此之外，只要成功邀請好友參與預約活動，還有機會抽獎獲得超值獎勵隨機神將、金銖、神將精魄等，趕緊呼朋引伴，一起加入三國戰場！
(科技)
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