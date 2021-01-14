有鑑於外縣市民眾對於防疫旅館需求殷切，北市府觀光傳播局將原本只保留給北市民及離島民眾訂房的防疫旅館，有限度開放外縣市民眾訂房，即日起只要欲入住當日防疫旅館空房數大於50間，各縣市民眾均可逕洽防疫旅館訂房，觀傳局也將持續拓增防疫旅館房間數，以服務返國民眾。

觀傳局指出，自中央去年12月30日宣布返國民眾必須「一人一戶」政策後，造成防疫旅館需求數量大增，北市防疫旅館原有6387間供檢疫之房間，也配合中央政策擴增至6841，但因北市近日狂增400間防疫旅館房間，使得空房數量逐日增加，以1月22日至1月28日尖峰時段為例，原本僅餘20間空房之數量，現已超過100間之空房數。

北市防疫旅館量能有餘 即日起限量開放外縣市預定，訂房流程看這裡。（觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

在外縣市居家檢疫民眾頻頻詢問下，北市府宣布自即日起每日保留50間房間供北市民眾及金馬澎湖離島民眾訂房；剩餘空房則開放外縣市民眾預訂, 為利民眾清楚知悉防疫旅館相關資訊，觀傳局防疫旅館FAQ網站揭示每家旅館空房數量、每天總空房數。

民眾可於即時控房網站總表頁面，查詢春節前每日剩餘房間數；另有分表頁面則顯示每一家旅館之空房表。只要入住當日「全臺北市防疫旅館剩餘空房數」超過50，外縣市民眾即可以點選分表查詢有哪些旅館尚有空房，其區位、價位各是多少，再直接與擇定旅館聯繫訂房。

由於空房表為動態更新，若總空房間數低於50時，仍僅限臺北市及金馬澎民眾預訂。觀傳局後續仍將持續拓增防疫旅館量能，以服務返國旅客。針對防疫旅館相關問題，民眾也可致電1999，將由專人為您服務。

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