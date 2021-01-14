抗體檢測呈陽性 世衛調查團2人遭陸拒絕入境 17:112021/01/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 抗體檢測呈陽性 世衛調查團2人遭陸拒絕入境。(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，世界衛生組織（WHO）疫情溯源調查小組中，有兩人因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗體檢測呈陽性而遭中國拒絕入境。 華爾街日報引述熟悉內情的消息來源報導說，這兩人在新加坡過境時的血清抗體檢測呈陽性，因而遭中國官員攔下不得登機前往位於華中的武漢。 被詢及這篇報導時，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會中表示，「相關流行病預防控制措施會獲嚴格執行」。 WHO專家組抵達武漢 停留一個月調查疫情 又一電商遭殃 唯品會涉嫌不正當競爭遭調查 (中央社) #中國 #報導 #陽性 #抗體 #檢測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拒為同鄉閨蜜翻案 湖南女法官慘遭殺死在停車場 15:052021/01/14 社會 居家檢疫個案入境台灣即失聯 屏縣府開罰70萬元 14:382021/01/14 生活 美國全國商會預期 中方將在拜登執政初期訪美 10:242021/01/14 國際 日本全面鎖國 取消11國商務泡泡 04:102021/01/14 焦點要聞 飛美國旅客皆須附新肺陰性證明 26日起生效 04:102021/01/14 全球財經 《雙標爭議3》新冠確診不准入境 卻開放醫療包機返台就醫 09:572021/01/14 生活 拜登新政 續與中國抗衡 04:102021/01/14 兩岸新聞 確診醫院2500人普篩 全台最大規模 04:102021/01/14 焦點要聞 資安危機 台灣大A32手機限期召回 04:102021/01/14 財經焦點 觀策站：宣仲華》萊豬進口不過是犯蠢 10:002021/01/14 海納百川 日盛投信：中國基本面續回溫 帶旺中國平衡型基金表現 15:302021/01/14 財經 國際熱門新聞 國會暴動後 川普集團遭紐約市全面切割 挺川議員政治獻金全飛了 - 國際 抗體檢測呈陽性 世衛調查團2人遭陸拒絕入境 - 國際 - 中央社 2021年疫情有望好轉？WHO一句話道出真相了 - 國際 《川普跛腳秀》遭彈劾後下一步？決定川普命運時程曝光了 - 國際 巴西下修北京科興疫苗數據 保護力數字藏門道 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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