「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，世界衛生組織（WHO）疫情溯源調查小組中，有兩人因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗體檢測呈陽性而遭中國拒絕入境。

華爾街日報引述熟悉內情的消息來源報導說，這兩人在新加坡過境時的血清抗體檢測呈陽性，因而遭中國官員攔下不得登機前往位於華中的武漢。

被詢及這篇報導時，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會中表示，「相關流行病預防控制措施會獲嚴格執行」。

(中央社)