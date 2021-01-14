蘇花改開放路肩路段。（公路總局提供）

蘇花改開放路肩路段。（公路總局提供）

開放路肩時段。（公路總局提供）

台9線蘇花改去年初全線通車後，公路總局為鼓勵搭乘大眾運輸前往東台灣，推出不少客運及東部轉乘優惠。為讓大客車更具優勢，公路總局今日宣布，自今年春節連假起，將開放大客車行駛蘇花改路肩，未來3天以上連假從國5蘇澳至花蓮，搭大眾運輸前往比自駕省約40至60分鐘。

蘇花改全線自2020年1月6日通車後，已增闢台北至花蓮的國道客運路線，除提供票價優惠、東部地區在地有腳優惠外，同時在蘇花路廊蘇澳、和平及崇德實施大客車優先措施，如：設置大客車優先道、大客車依交通狀況改行替代道路等，尖峰時段，大車比小車大約節省20-35分鐘。

為使北花間的大客車更具時間優勢，蘇花改的路肩歷經公路總局檢討評估相關事項後，決定自今年春節連假起，只要是3天以上連假，開放大客車行駛蘇花改路肩，供大客車優先通行，路段包含：蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁；另外，小年夜至初二每日5時至17時、初三7時至17時開放雙向路肩、初四12時至18時、初五12時至16時開放北向路肩，屆時遊覽車及公路、市區客運可在開放時段內行駛路肩。

公路總局提醒各類大客車駕駛，蘇花改開放路肩的寬度為3公尺，行車速限為時速50公里，且應與前車維持100公尺的安全車距、與左側主線道車輛保持橫向安全間距。如遇到交通事故、緊急救援車輛通行或前方發生火災等，行駛在路肩的大客車請靠右側停放或通行，讓出通道讓救援車輛行駛。

公路總局提醒自行開車的駕駛人，不要誤行路肩，已協調警方加強違規取締。

(中時 )