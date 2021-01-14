◎違反服儀勸不聽 師持剪刀抵腰威脅

今有民眾在「我是板橋人」臉書社團投訴，新北市板橋區某國中老師拿剪刀抵住同學腰部威脅學生，瘋狂行徑嚇壞全班同學；對此該校校長受訪說明，經調查確實有此事，但老師並非惡意威脅，而是因該學生把褲頭捲起來，違反服裝儀容規定且屢勸不聽，老師才會拿剪刀作勢要「把褲子剪壞」，明日將召開校務會議研議是否懲處。

◎印尼移工零付費政策 會議臨時喊卡

印尼政府去年7月宣布，今年1月15日後的移工輸出將全面零付費，包括來回機票、海外仲介費等11項費用都將由我雇主負擔，初估約7萬至10萬元，原本擬在今天上午10點召開第二次的零付費會議，卻在昨天晚上11時許臨時喊卡，是否在明天如期實施，勞動部則稱，會透過代表處確認。

◎打到對手放棄抵抗 戴資穎直落二晉八

YONEX泰國羽球公開賽今天進行16強對抗，世界球后戴資穎出戰世界排名第17的韓國選手金佳恩，先下一局小戴，第2局乘勝追擊，靠著一波8比0高潮擴大領先差距，也讓金佳恩失去反攻鬥志，最終戴資穎僅花29分鐘就以21比16、21比10收下八強門票。

◎管線破裂汙染貴子坑溪 南亞塑膠遭開罰

新北環境稽查重案組13日在泰山塭仔圳例行性環境巡查，發現貴子坑溪竟呈滾滾泥流，順「泥」流而上，發現汙染源是泰山區的大廠南亞塑膠，因管線破裂導致帶有泥水滲出，業者事後坦承疏失並會負起責任。環保局除依水汙法告發，最高可處300萬元，並令該公司清除沿線汙染物，還給市民乾淨空間。

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(中時新聞網)