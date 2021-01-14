超商福袋同家買20包開箱實測！這樣買中獎機率大提高？！

新的一年開始，許多人紛紛到便利商店購買新年福袋想試試手氣，圖個喜氣中大獎，YouTuber那個女生 Kiki，於頻道中分享開箱超商福袋，最大獎汽車頭獎-Mazda 2，也讓許多民眾躍躍欲試。

其他高討論度的獎項分別有，LV硬殼包、CARTIER 白金鑽石項鍊及Apple iPhone 12 Pro，兩種玩法分別是「即刮即中」及「序號抽大獎」，Kiki表示，這次有提供現金獎1萬元，若是刮中也很不錯。

每袋價值經過計算比售價168來的高，她表示，袋內商品不是冷門系列，但因在同家店購買，重複性相較比較高。建議大家，發財卡及福袋可以搭配買，獎項也會較多元。

眾所矚目的新年福袋也引起許多網友正反面的討論，「話說超商福袋，不是清庫存用的嗎?」、「對超商的福袋，都不要太期待，一定都是重複的」、「感覺漲價裡面東西也變少」，但也有不少網友認為福袋在於娛樂性質高，「買個一包玩玩運氣運氣。」、「開福袋幸福滿分，新年快樂」

(中時新聞網)