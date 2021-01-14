行政院長蘇貞昌下午舉行上任2周年媒體茶敘。外界關注萊豬進口也列為書面政績。蘇揆在答覆萊豬突襲開放的問題時說，萊豬政府並沒有突襲 蔡總統是以總統高度讓國人知道，再過3個多月要這樣開放，而不是她告訴國人昨天已經開放進來了，這才叫突襲。
蘇揆也說，相關開放也是按步就班，和國人報告解說，同時也用各種方式，所以可以看到，政府對養豬農戶，台灣不但守住非洲豬瘟，且口蹄疫拔針，豬肉可以外銷，但不能自已銷出去，不能讓人家進來，他深知養豬戶對台灣豬有信心、有競爭力，果然一月一日台灣豬都市占率9成，豬農不但期待走出去，另外政府也用方法照顧豬農，3368所學校營養午餐換約成功，用本國食材。
蘇揆重申，萊豬開放沒有任何突襲，而是誠心誠意，跟國人同胞報告，開放萊豬跟過去8年大家吃的萊牛完全一樣是安全的；至於媒體關切核食開放的問題，蘇揆則說，福島核食政院並沒有討論。
(中時 )
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