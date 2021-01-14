網友分享自己在軍用品店買到的空軍外套，讓他大讚根本是禦寒神器。(圖擷取自ptt)

這款空軍外套，內裡及領子部分皆有鋪毛設計，看起來相當保暖。(圖擷取自ptt)

寒流接力報到，雖陽光露臉3天，不過明(15日)晚起接近寒流等級的冷空氣將南下，許多人早已備妥保暖衣物禦寒，對此，有網友分享，自己意外在軍用品店發現一款空軍外套，讓他大讚「騎車超暖的」，貼文發出後還有網友表示，這款外套自己從退伍穿到現在。

原PO日前在PTT上發文指出，前陣子得知寒流將來襲，剛好他缺外套，靈機一動便想到可以去軍用品物色，繞了一圈後他發現一款空軍外套，從照片中可看見，深藍色的外觀，外層使用防風材質，內裡和領子皆是鋪毛設計，看起來相當保暖，買回家後更讓他大讚「這件根本禦寒神器，才1200元，騎車超暖的，有沒有這件外套的八卦？」

文章引起網友討論，原PO更成功燒到不少人，「這麼猛喔，我也來買一件」、「好燒喔，害我也想去買一件」、「明天來去買一件」、「有燒到，感謝」。此外，還有當過兵的過來人分享，「退伍穿到現在，還沒買過新外套」、「軍衣的質感真的都還不錯」、「比羽絨外套還暖和」、「有一點重，但很保暖」。

許多網友也分享國軍其他禦寒好物，「陸軍有外島的外套，連手臂部份和領子都有絨毛」、「陸軍也有厚外套，真的保暖」、「海巡的蠶絲夾克真的極品」、「外島用的大衣才猛」、「一定要加購毛毛領，天氣冷很舒服」、「羊毛手套也很實用」。

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(中時新聞網)