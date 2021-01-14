材料-KY(4763)絲束、醋片市場需求旺盛，訂單能見度高，法人預期，2021年首季單月營收將會落在2.1億元左右，在持續擴充產能之下，今年營運成長動能足。
材料指出，絲束市場現階段尚未被滿足，公司因產能不夠所以都沒有出貨，現在還有客戶正在洽談中，價格尚未確定，看好市場需求的熱絡，公司也不斷擴增產線，2020年6~7月籌設新增年產塑料級5000噸醋片產能，2021年產能擴充到3萬噸；2020年底決議擴充一條絲束生產線，增加5000噸年產能，預計在2021年上半年完成擴充後的年產能，將達2萬噸。
材料2021年絲束銷售目標拉到1.6萬噸，較2020年的1.4萬噸增加，醋片則是希望能賣到3萬噸，較2020年的2.5萬噸增加。
材料-KY董事會日前通過中峰化學(間接持股80％)、孟玄新材料(間接持股100％)兩子公司擬於大陸進行科創版IPO事宜，目前正在持續進行當中。
(時報資訊)
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