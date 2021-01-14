國泰台灣低波動股利精選30基金(00701)2021年首次配息，今天公告配息金額每單位配發0.73元現金股利，以2020年12月31日淨值21.95元計算，當期配息率約3.33％，除息日則訂在1月19日，投資人最晚只要在1月18日前持有或申購，皆可參與此次配息。按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣730元整。收益分配發放日為110年2月26日。

為了讓投資人能擁有穩健配息、每半年領取穩健現金流，國泰投信於去(2020年)年12月初公告修改00701的收益分配規定，考量配合市場實務作業，調整該檔ETF收益分配之評價月份，由過去的每年6月、12月，改為每年7、12月。如此可改善過去兩年來因採6月底評價，不少成分股尚未除息而出現配息較不易的情形，故此次評價日的調整不但是為投資人貼心設想，對希望能長線存ETF穩穩領息的存股族來說，更是一大福音。

國泰台灣低波動股利精選30基金目前10檔成分股包括：中華電(2412)、中信金(2891)、台化(1326)、國泰金(2882)、富邦金(2881)、兆豐金(2886)、統一(1216)、玉山金(2884)、元大金(2885)、第一金(2892)等。該基金會在每年的10月調整成分股。

(時報資訊)