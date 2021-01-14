今天漢神百貨送出週年慶的百萬名車，幸運兒是家住屏東的許小姐。（柯宗緯攝）

2020年全球新冠疫情，百貨零售業上半年面臨了巨大的挑戰，不過南台灣百貨龍頭漢神百貨及漢神巨蛋，仍屹立不搖，反而逆勢成長，兩館全年度營業額，合計達到239億元，較去年的226億成長了6％。今天漢神百貨也送出週年慶的百萬名車，幸運兒是家住屏東的許小姐，中獎機率為128萬分之一。

漢神分析去年業績指出，國內防疫得當，所以因疫情無法出國的客人，產生了強大的內需消費動能。同時，漢神百貨得力於2019年精品樓層改裝的成功，進而提升2020年營業額達到99億，其中國際精品全年成長了25％，業績量大爆發。

漢神巨蛋全年精品業績也不遑多讓，大幅成長了22％、化妝品成長6％，業績表現依舊亮眼。另外，今年因疫情大家都將重心移回家庭，宅經濟所帶動的消費熱潮，讓兩館在家庭用品類、文教娛樂用品的買氣上，也有不凡的表現。

漢神百貨暨漢神巨蛋南野雄介總經理表示，期盼國內能一直保持著安全無虞的環境，並在平安穩定中繼續成長。而漢神展望新年度，最令人矚目的，就是漢神巨蛋預計將從2021年第四季開始，進行自2008年開幕以來，首度包括一樓、二樓等共五個樓層的大規模改裝計劃，完成後必將成為業績成長新動能。

漢神百貨2020週年慶圓滿落幕，「星享Party總抽獎」也在去年底抽出幸運得主，最大特獎、市價157萬Audi Q2數位勁裝版汽車，則是由家住屏東的忠實顧客許小姐幸運中獎，今天下午舉行公開贈車儀式。

許小姐表示，長年以來一直是漢神百貨的忠實顧客，每個星期都會從屏東跟老公來漢神百貨逛街、購物、用餐，這次趁著漢神百貨週年慶，陸續採購了精品、飾品和服飾、鞋子等，因為從來都沒有中獎過，所以也完全沒有想到要對獎，一直到朋友看到中獎名單提醒她，才打電話進漢神百貨確認，沒想到幸運大獎得主真的是她，讓她覺得不可思議。

(中時 )