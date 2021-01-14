家中馬桶刷乾淨秒改運 蓋格子被單竟會斷桃花

你在意風水嗎?風水的歷史相當久遠，在古代，風水是衣食住行的一個很重要的因素，也有許多與風水相關的文獻被保留下來。YouTuber劉芒於頻道中分享「10個讓你越住越好運的居家風水小撇步」提高運氣及生活品質。

許多人在意的財運問題，她以真人真事親身分享並表示，許多業界成功人士都將馬桶形容成聚寶盆，平時自身應注重「馬桶」的整潔及維持，會有效的提高貴人運及事業桃花運等。

其它分別是，維持馬桶的整潔、整理冰箱內的儲存空間，玄關擺鮮花、整理衣櫃、善用空氣清淨機及除濕機、不蓋格子床單、不挑選形狀特異的鏡子、適合床邊的放置物品以及家具材質挑選。透過自身分享與建議，也讓風水這個議題變的更淺顯易懂。

風水並沒有絕對，透過許多人的親身經驗推薦給大家做參考，她表示不順利的時候不妨試試這些小撇步，透過生活上小小的感善，會帶來不一樣的生活品質。

(中時新聞網)