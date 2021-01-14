新北市板橋區重慶國小5年級學童，在蔡姓、劉姓2位老師帶領下，於今（14日）上午到板橋警分局信義派出所參訪。（板橋警分局提供）

學生送上全班同學寫著滿滿感謝警察付出辛苦等語的卡片。（板橋警分局提供）

學生送上全班同學寫著滿滿感謝警察付出辛苦等語的卡片。（板橋警分局提供）

新北市板橋區重慶國小5年級學童，在蔡姓、劉姓2位老師帶領下，於今（14日）上午到板橋警分局信義派出所參訪，一到達派出所，即送上全班同學寫著滿滿感謝警察付出辛苦等語的卡片，來表示感謝警察哥哥、姊姊的付出。

參訪的過程中，員警以寓教於樂、淺顯易懂的方式，讓參訪的師生對交通安全、家暴防治、反霸凌及犯罪預防等警察工作有更深一層的認識，讓這些國家未來的主人翁能更深入瞭解警察之勤務運作及工作。

期間除引導師生參訪派出所各相關硬體設備及為民服務流程介紹外並安排認識警用武器、應勤裝備，有90手槍、步槍、防彈背心、防彈盾牌、交通指揮反光背心、指揮棒以及手銬等各項裝備外，更派遣交通分隊同仁重型警用機車BMW展示，並讓學生實際乘坐及穿戴警察裝備，滿足他們對「波麗士」工作的好奇心。

板橋警分局表示：藉由參觀及解說使學生對警察工作、法律知識有基本概念及淺略認識，並期許每位參訪學童平日都能遵守交通規則以及養成守法的好習慣。

(中時 )