藍色廂型車不明原因衝漁港 車內駕駛救出後命危送醫 17:112021/01/14 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍色廂型車不明原因衝漁港 傳車內有１人受困警消搶救中。(戴上容翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藍色廂型車今天下午4時不明原因衝進三芝區後厝漁港，附近釣客目睹恐怖景象，急忙向警方報案表示，車上疑有一名駕駛，警消人員到場搶救，將車輛拉上水面後，發現車內有名50多歲男性，警消緊急將他送往淡水馬偕急救，後續將進一步釐清案情。 竹東鎮代會主席涉貪收押禁見 簽公文指定代理主席遭控造假 MCU 異常影響近 16 萬輛車：美監管機關正式要求特斯拉召回 Model X 與 Model S (中時 ) #藍色 #廂型車 #漁港 #搶救中 #到場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 龍頭之爭白熱化 國壽狂推外溢保單附約 16:222021/01/14 財經 影／行車糾紛當街全武行 2人雙雙吃上罰單 14:262021/01/14 社會 毒蟲謊報線索逃脫 萬華2警疏縱人犯罪函辦 14:342021/01/14 社會 女子攀二仁溪橋梁 警方力勸阻止悲劇發生 15:072021/01/14 社會 劉柏良被下台 議員批中央不尊重 04:102021/01/14 地方新聞 貝萊德助攻 永鑫能源拚5年內完成1GW太陽能電廠建置 16:292021/01/14 財經 輾屍案主角轟狂掃62槍畫面曝光 仇家急閃狂奔逃死劫 13:022021/01/14 社會 台積首見 6字頭 台股拚萬六 04:102021/01/14 財經要聞 消防年前擴大演習 小萌孩齊喊帥氣 15:122021/01/14 寶島 屍橫遍野？高雄轎車路口闖紅燈撞翻運豬車 生豬肉噴滿地 12:472021/01/14 社會 鶯歌轎車疑恍神自撞 四輪朝天翻覆追撞路旁3車 12:402021/01/14 社會 社會熱門新聞 恐怖絕命終結站 男撞上載滿竹子貨車 當場刺爆頭身亡 - 地方萬象 為了1張椅 黑衣辣妹雞肉飯店內互毆 K臉砸板凳引爆大亂鬥 - 社會 拔光孫指甲、鐵鍊綁脖凌虐死 惡外婆：高血壓不想被關 - 社會 23歲女駕駛沒注意前方 輾斃1歲女童吐血身亡 - 社會 無照按摩師號稱美國ACA脊髓認證醫師 謊稱可讓骨盆變小 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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