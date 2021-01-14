藍色廂型車今天下午4時不明原因衝進三芝區後厝漁港，附近釣客目睹恐怖景象，急忙向警方報案表示，車上疑有一名駕駛，警消人員到場搶救，將車輛拉上水面後，發現車內有名50多歲男性，警消緊急將他送往淡水馬偕急救，後續將進一步釐清案情。

(中時 )