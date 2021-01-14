致力於照顧身心障礙者的瑪利亞社會福利基金會，長期有物資需求，台中市警局霧峰分局與警友辦事處舉辦愛與關懷活動，號召各警友站及善心人士一起展現愛心，14日前往瑪利亞基金會霧峰教養家園，捐贈一批含尿布、奶粉的物資，在歲末寒冬給予溫暖依靠。

霧峰分局長陳家銘與警友辦事處主任詹景忠、副主任戴儲賢、顧問張麗珍、總幹事張龍雄、萬豐警友站站長戴宗立、國光志工分隊長黃綉絨及轄內企業善心人士等，14日帶著包含成人尿布、奶粉、白米、香菇等物資一批，共同造訪瑪利亞基金會霧峰教養園區，前往關懷院生，並由園長蔡春足代表接受慰問品。

園長蔡春足表示，霧峰教養園區共有120名院生，其中有32位是腦性麻痺、極重多障，因無生活自理能力，成人尿布是每天的必需品，一個月可用掉18箱，成人奶粉預防骨質疏鬆，更是每日所需，感謝霧峰分局與警友辦事處，捐贈這批物資，雪中送炭，對我們的幫助很大。

分局長陳家銘表示，這次帶來的白米，是熱心企業為關懷弱勢家庭及獨居老人致贈中市警察局，霧峰分局也一併發送；若社會充滿了愛與關懷，社會問題與治安狀況一定會減少，在歲末寒冬中，分局除了加強各項勤務外，也希望民眾發揮守望相助的精神，一起守護地方治安，並共同關懷弱勢，發揮愛心，讓愛永不止息。

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(中時 )