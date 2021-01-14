太陽能大廠元晶太陽能（6443），因應市場需求量增加，擴充新產線，目前急徵模組技術員，公司提供「年前報到獎金」，廣邀工作夥伴加入。為方便屏南地區求職者面試，1/16（六）上午9:00~12:00與屏東縣政府勞動暨青年發展處合作於屏東縣枋寮鄉第五老人會辦理徵才活動。（地址：屏東縣枋寮鄉保生村海邊路2號）

元晶太陽能於2010年在新竹以電池廠起家，2013年亦在新竹廠導入模組生產，隨著市場需求量增加並擴充產能，於2018年在屏東市大慶工業區，全新打造全台灣產能最大、自動化程度最高的模組生產線；在同仁生活照顧上，備有員工宿舍，一日提供四餐的員工餐廳及職工福利委員會的三節、生日及不定期的福利項目提供。

雖然去年在疫情肆虐下，公司透過層層把關，數度接待產學參訪，讓參訪學生瞭解產業特行，透過向下扎根綠能教育；另一方面，也積極建立產學合作，提供多個實習生名額，無論是在工廠內，抑或是大型電廠施作工程中，皆能獲得理論與實務結合的經驗，替未來的職涯奠下良好的基礎。

伴隨著科技廠的輪班制度，屏東亦與新竹同步，目前為做二休二，三個月日夜輪調進行排班。然近期考量勞動力結構及為吸引更多北漂青年返鄉，提供多重彈性班別供求職者選擇，如固定日班、固定夜班、日夜輪班制度等方案，歡迎大家一起加入元晶，並為綠能產業盡一份心力。徵才資訊可洽屏東縣政府勞動暨青年發展處（08-7558048屏東就業服務台或08-8780027枋寮就業服務台）。

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