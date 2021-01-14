有「國民老婆」封號的日本女神新垣結衣，甜美外型加上天然呆個性，深受粉絲喜愛，近日她替護髮產品拍攝的新廣告上線，大秀美背和筆直長腿，更對鏡頭喊：「想摸下嗎？」給人無限遐想。

新垣結衣一向受到廣告商青睞，沒有戲劇作品的時候，仍有不少代言，近日她替護髮產品拍攝廣告，穿著小背心搭短褲的她，大秀白皙美背，更躺在床上把腿抬起，一雙筆直美腿全都露，還對著鏡頭甜喊「想摸下嗎？」留給外界無限想像空間。

新垣結衣小背心搭短褲秀美背。(圖／翻攝自YouTube)

新垣結衣美腿全都露。(圖／翻攝自YouTube)

雖然廣告呈現家居慵懶感，不過可看到她清純中又不經意流露出一絲性感，引起網友熱議。新垣結衣4年前因為演出夯劇《月薪嬌妻》，紅遍全亞洲，更有「國民老婆」封號，現2021年剛開始，她也和星野源一起為劇迷送上驚喜，推出《月薪嬌妻》特別篇。

去年日本網站《rankingoo》調查2020日本人心目中的國民女神，冠軍由新垣結衣拿下，網友形容她為「清純派王道」，足見她在日本人心中的高人氣，第2名則是綾瀨遙，第3名是年僅20歲的大勢新人濱邊美波。

而之前日媒公開她的中學時期舊照，氣質出眾的她，出道15年仍保有少女般的清純外型，據悉，她本來中學畢業後，能考取名校，但她放棄學業，到東京生活，之後加入演藝圈，學生時代的她，向偶像女團SPEED看齊，勤練舞蹈，從小就對表演展現極大興趣。

(中時新聞網)