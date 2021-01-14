日職讀賣巨人隊王牌投手菅野智之原本計畫今年挑戰大聯盟，不過最後因合約及疫情等因素決定留在巨人，今日傳出菅野智之已經與巨人完成簽約，推定合約數字為1年8億日圓(約2.15億台幣)的高薪，確定超越前巨人洋砲佩塔吉尼(Roberto Petagine)當年以7.2億日幣寫下的紀錄，正式成為日職史上最高薪選手。

菅野智之去年年薪已經高達6.5億日幣，與橫濱投手佐佐木主浩並列史上第2、本土第1，也用成績證明實力，開幕起先發連13勝創下新紀錄，整年以14勝2敗、自責分率1.97的成績拿下MVP。

菅野智之挑戰大聯盟未果，原本傳出巨人開出4年4000萬美元（約41億日圓）附帶逃脫權的合約留人，不過根據日媒指出，菅野為了讓自己保持在最佳狀態，決定只與球隊簽一年約，雖然巨人隊沒有正式公布數字，不過推估年薪8億日幣，比去年整整增加1.5億，仍寫下日職史上新高。

(中時 )