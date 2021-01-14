嘉義市政府消防局14日在嘉邑城隍廟舉行斥資2700萬元新採購的30米雲梯車啟用儀式，同時，城隍廟捐贈造價約700萬元的「靖綏號」捐血車給台南市捐血中心，市長黃敏惠登上雲梯車，祈求全民平安，也讚揚城隍廟捐車造福人群，並呼籲踴躍捐血。

黃敏惠表示，119消防節將屆，祈求眾神明保佑全民平安，內政部最近統計，嘉義市火災發生數是全國第一低，由於嘉義市高樓越來越多，市府啟用2020年斥資2700萬元新購的雲梯車，希望新利器投入更加提高救災效能。

嘉義市新雲梯車啟用，市長黃敏惠（左二）登救生平台，緩緩升空，祈願全民平安。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（左二）參觀嘉邑城隍廟捐贈的「綏靖號」捐血車內部設備。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（左五）讚揚嘉邑城隍廟捐贈「綏靖號」捐血車 ，造福人民。（廖素慧攝）

嘉義市消防局表示，這輛雲梯車是芬蘭進口的新式電腦操控系統布朗多雲梯車（Bronto Skylift），造價2700萬元，高度30公尺，腳架最小操作空間僅需約2.8公尺，車身水平正負0.5度內即可舉升，約35秒可一鍵式完成腳架自動平衡，可快速完成高樓救災部署。

救生平台（籃架）可承載500公斤，可一次運送多人，梯側有伸縮臂梯，可快速及時疏散受困民眾；電動遙控砲塔最大出水量每分鐘3800公升，供應高空滅火用水，還有原廠攝影機連結控制系統，從控制盤螢幕上觀察射水影像及火場俯視即時影像。

市消防局表示，全市共有36輛消防車，其中有5輛雲梯車，每次火警發生，雲梯車是第1梯出動，以便於搶進現場最佳位置待命，並執行高處救人、觀察救災現況等勤務。

消防局表示，2020年成功救援火災11件，救出23人，另外，OHCA累計通報數284人，成功救回84人，成功率29.58％，較2019年28.3％提升。

嘉邑城隍廟董事長賴永川說，獲知捐血中心捐血車需要汰舊換新，以維繫血源的穩定，董監事會決議繼2019年捐贈1輛運血車後，再捐贈「綏靖號」捐血車，希望將愛傳遞給每個人，並呼籲民眾在寒冬踴躍加入愛心捐血行列。

(中時 )