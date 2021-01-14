精選數道主廚功夫菜，讓鄉親於疫情期間，宅在家也能輕鬆享受「星」級美食。（李金生攝）

金湖飯店的年菜美食料理之一「竹箔金竹炭流沙包」。（李金生攝）

迎接農曆新年來到，金門金湖飯店推出「牛轉乾坤開運年菜」外帶套組，精選數道主廚功夫菜，讓鄉親於疫情期間，宅在家也能輕鬆享受「星」級美食。每年都出現大搶購的「富貴牛年迎春圍爐宴」即日起也同步開放預約。

金湖飯店推出「牛轉乾坤開運年菜」外帶套組精選「功夫乾燒斑節蝦」、「古早味五柳狀元蹄」、「經典懷舊佛跳牆」、「藤椒酸菜石斑魚」、「瑤柱上湯娃娃菜」、「開運手作團圓拼盤」、「櫻花蝦蛋酥米糕」、「竹箔金竹炭流沙包」等8道最具年味的好料理。即日起開放預購至2月9日止，每組只要開運價6666元，還附贈精美保溫袋。年菜主打都是主廚團隊當日烹調，外帶回家再簡單加熱，宅在家也能盡情享受5星等級好料理。

其中，「古早味五柳狀元蹄」選用帶蹄的前豬手燉煮3小時，口感軟綿而不油膩，再搭配古早味海鮮羹，有如早期辦桌菜尾湯的回憶；「藤椒酸菜石斑魚」選用口感Q彈的台灣石斑，以老川菜手法，加入客家酸菜、老薑、花椒、燈籠椒等，酸、香、麻、辣俱全；年菜重頭戲「經典懷舊佛跳牆」匯集海參、鵪鶉蛋、排骨、炸芋頭、香菇、干貝等鮮美食材，經小火燉煮3小時的雞高湯，風味濃郁又有層次感。

金湖飯店今年也推出「牛來運轉新春年菜」與「金牛送財新春年菜」2種不同菜色的迎春圍爐宴，多達12道豐盛又美味的功夫料理，售價分別為1萬8800＋10％服務費、9800元＋10％服務費，除夕夜現場還有加碼鬧熱迎財神、舞獅拜新年等活動，甫開放預訂就有很多鄉親詢問搶購。

金湖飯店說明，「牛來運轉新春年菜」與「金牛送財新春年菜」迎春圍爐宴即日起至元月底開放預訂，自2月11日除夕起至2月14日（初三）天天供應，與鄉親一起共度豐盛溫暖的農曆新年。

金門金湖飯店推出「牛轉乾坤開運年菜」外帶套組，即日起接受預約。（金湖飯店提供）

「富貴牛年迎春圍爐宴」即日起也同步開放預約。（金湖飯店提供）

金湖飯店年菜美食與鄉親一起共度豐盛溫暖的農曆新年。（李金生攝）

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