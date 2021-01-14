台北物價昂貴，一個便當動輒要價80、90元，一名網友表示，在台北蛋黃區買到一個塞滿6道菜的便當，竟然只要50元，讓他覺得物超所值，照片曝光後讓網友暴動，直呼：「現在菜價那麼高，可能要把阿姨吃倒了」！

原PO昨天在PTT發文指出，中午去買飯，因為怕油、怕胖，所以吃素，沒想到裝得滿滿的素便當，一個只賣50元，賣便當的阿姨跟他抱怨，現在菜價翻漲，賣素便當幾乎是賣一個賠一個。

網友PO出他買的6菜1湯便當，看起來相當豐盛。(圖/截自PTT)

原PO將他買的素便當PO上網，從照片中可見，便當裡有竹筍、大陸妹、海帶絲、玉米筍、南瓜、絲瓜，配上五穀飯再加一碗豆芽湯，六道菜的份量幾乎要滿出便當盒，看起來相當豐盛，連原PO的同事也說，可能要把阿姨吃倒了。

照片曝光後引起網友暴動，紛紛回應「這個50可以」、「這真的是賠錢賣！現在去傳統市場買菜根本買不下手」、「這便當佛」、「這個50真的便宜，大安區比這少的還要90」、「這在竹北至少120」、「多吃兩個便當，也不心痛的價錢」、「五十也太佛，請問店名地址」、「報一下店名，多付10元小費都去買」、「這坐高鐵去吃都划算」。

不過也有網友不以為然留言「不賣就不賠了」、「這菜量不錯，不過賠錢生意沒人作啦」、「阿姨跟你暗示要補償她，這都聽不懂」、「話術啦」、「阿姨是經濟學專家吧，知道不賣賠更多」；有網友分析，可能該便當店的店面是自己的，雖然不至於賠本，但可能就是賣成本價。

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(中時新聞網)